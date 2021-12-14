Кличко заявил о подготовке к войне с Россией

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готовит город к войне с Россией, которая будто бы может напасть в любую минуту. Об этом он рассказал немецкому изданию Bild.

По его словам, вся Украина готовится к тому, что президент России Владимир Путин отдаст приказ о войне, а "российские войска атакуют Украину, как они это сделали в 2014 году". Так, в Киеве готовятся к возможной чрезвычайной ситуации, и Кличко, как мэр, организовывает гражданскую оборону, работу по набору и обучению резервистов.

Он призвал Запад помогать Украине оружием.

"Мы не позволим России вернуть нас в Советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы европейская страна, которой больше, чем когда-либо, нужна европейская поддержка", - сказал Кличко.

На днях Киевская горадминистрация заявила, что готовит бомбоубежища и батальоны территориальной обороны. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал ложью сообщения о готовящемся вторжении России на Украину.