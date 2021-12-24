24 Декабря 2021
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Гинцбург: "Омикрон" не опаснее "дельты"

Новая разновидность коронавируса "омикрон" не превышает по опасности штамм "дельта", но распространяется быстрее.

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, по изученным данным стало известно, что новый вид COVID-19 более контагиозный. "То есть он гораздо лучше распространяется", — заявил эксперт.

По его словам, именно в высокой скорости распространения кроется опасность "омикрона". По этой причине количество заболевших, особенно среди тех, кто не привился, может сильно возрасти.

"Омикрон"-штамм коронавируса на 70-80% менее опасен, чем вариант "дельта", сообщили ранее в Африканских Центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Теги: Гинцбург, омикрон, коронавирус



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