Гинцбург: "Омикрон" не опаснее "дельты"

Новая разновидность коронавируса "омикрон" не превышает по опасности штамм "дельта", но распространяется быстрее.

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, по изученным данным стало известно, что новый вид COVID-19 более контагиозный. "То есть он гораздо лучше распространяется", — заявил эксперт.

По его словам, именно в высокой скорости распространения кроется опасность "омикрона". По этой причине количество заболевших, особенно среди тех, кто не привился, может сильно возрасти.

"Омикрон"-штамм коронавируса на 70-80% менее опасен, чем вариант "дельта", сообщили ранее в Африканских Центрах по контролю и профилактике заболеваний.