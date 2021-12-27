27 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев отменил QR-коды в свердловских кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил требование предъявлять QR-коды в кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С 28 декабря 2021 г. до 15 января 2022 г. вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок. Кинотеатрам разрешим полную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами. Вход в торговые центры — по-прежнему свободный до 20 января. Но обязательно с масками, с антисептиками и дистанцией", - написал Куйвашев в своём Instagram.

По мнению губернатора, "благодаря прививкам и другим мерам профилактики заболеваемость сейчас снижается".

Теги: Евгений Куйвашев, QR-код, ресторан, баня



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