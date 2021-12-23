Врачи ЮАР: "Омикрон" на 70-80% менее опасен, чем "дельта"

"Омикрон"-штамм коронавируса на 70-80% менее опасен, чем вариант "дельта", сообщили в Африканских Центрах по контролю и профилактике заболеваний.

При этом директор центров Джон Нкенгасонг подчеркнул, что эти данные не следует применять к ситуации с "омикроном" во всех странах.

По его словам, такой фактор, как относительно низкий средний возраст населения Южной Африки, может влиять на ситуацию с "омикроном", сообщает The Guardian.

Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что люди, заразившиеся штаммом коронавируса "Омикрон", на 40-45% реже нуждаются в госпитализации, чем заразившиеся штаммом "Дельта". Риск обращения к врачу при "омикроне" на 20-25% ниже.