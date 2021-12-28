К концу января цены на отдых снизятся на 40%

Раздувшиеся под Новый год цены на путешествия станут доступнее с середины января 2022 года.

Как сообщают турагенты, к февралю падение составит 30–40% по сравнению с праздничными днями. Разницу особенно почувствуют те, кто выбирает дорогие направления, такие как Доминикана. А, например, в случае с Египтом и Турцией экономия будет заметной.

Подешевеют как авиабилеты, так и гостиницы. До 40% после Нового года снизятся цены и на горнолыжный отдых в Красной Поляне. По словам экспертов, если упустить момент, то в феврале цены на отдых вновь начнут расти. Связно это с тем, что в Юго-Восточной Азии в феврале празднуют Восточный Новый год — и цены взлетают. Кроме того, этот месяц - один из лучших для катания на горных лыжах, пишут "Известия".

Напомним, горнолыжные курорты России на новогодние праздники стали дороже до 50% по сравнению с 2019 годом.

Наибольший рост цен произошел на Красной Поляне: сутки в скромном отеле начинаются от 8 тыс. руб. В пятизвездочном отеле отдых обойдется от 40 тыс.