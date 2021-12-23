23 Декабря 2021
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Красная Поляна, Сочи (2016) | Фото: Накануне.RU

СМИ: цены на российских курортах сравнялись с Альпами

Российские горнолыжные курорты становятся менее доступны.

Так, на Новый год бюджетные отели Красной Поляны подняли стоимость своих услуг на 30–50% по сравнению с 2019 годом.

При этом, по данным Российского союза туриндустрии, высококлассные гостиницы увеличили цены на 100%. Причина кроется в эпидемии коронавируса и невозможности попасть в Альпы, куда предпочитали ездить многие горнолыжники.

В результате высокого спроса стоимость отдыха в Красной Поляне достигла или превысила стоимость альпийских курортов на 15–20%, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, сутки в скромном отеле начинаются от 8 тыс. руб. В пятизвездочном отеле отдых обойдется от 40 тыс.

Теги: Альпы, курорты, Красная Полляна



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