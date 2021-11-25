25 Ноября 2021
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Общество В России
Горнолыжный курорт Архыз (2020) | Фото: hotels-arkhyz.ru

Отели Красной Поляны подорожали до 50% на Новый год

Горнолыжные курорты России на новогодние праздники стали дороже до 50% по сравнению с 2019 годом.

По данным Ассоциации туроператоров России, наибольший рост цен произошел на Красной Поляне: сутки в скромном отеле начинаются от 8 тыс. руб. В пятизвездочном отеле отдых обойдется от 40 тыс.

Не отстают в ценообразовании и менее популярные курорты, где гостиницы подорожали на 35%. Как говорят эксперты, причина с ценообразованием на отечественных  горнолыжных курортах кроется в отсутствии конкуренции: россиянам недоступны Альпы, а достаточного разнообразия внутри страны нет, пишут "Известия".

Напомним,  в Екатеринбургской городской думе прошло обсуждение строительства термального комплекса "Баден-Баден" на берегу озера Шарташ. У проекта нашлись как свои сторонники, так и убежденные противники. 



Теги: Красная, поляна, Сочи, отели, Новый, год



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