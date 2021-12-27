27 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
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"Год сложился очень непросто": глава ГИБДД Екатеринбурга заявил о росте ДТП

В Екатеринбурге в 2021 году выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил глава городской ГИБДД Вадим Буйдалин.
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По его словам, 2021-й "сложился очень непросто".

"На территории Екатеринбурга почти на 6% отмечается рост числа ДТП. Увеличилось количество погибших людей и количество травмированных. Есть тенденция увеличения ДТП, связанных с наездом на пешеходов и со столкновением транспортных средств. Хочу отметить, что по итогам проводимой работы удалось снизить число ДТП с участием пьяных водителей", - рассказал Буйдалин.

Глава ГИБДД Екатеринбурга уточнил, что в ведомстве не ведут статистику, владельцы каких автомобилей чаще всего нарушали правила в этом году.

"Для нас не принципиально - водитель "Ауди" это или водитель "Киа". Для нас самое главное - чтобы водители в целом соблюдали правила дорожного движения и делали наши дороги безопасными", - сообщил Вадим Буйдалин.

Он добавил, что в предстоящие новогодние праздники представители ГИБДД будут работать в усиленном режиме.

Теги: ДТП, рост, ГИБДД, Екатеринбург



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