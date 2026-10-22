У француза подтверждён первый в истории случай вируса Шамонда, пациент умер

Во Франции подтверждён первый в истории случае заражения человека вирусом Шамонда. Пациент умер в начале октября.

Пострадавший, который имел тяжёлую форму иммунодефицита, лечился в Лионе. Рисков распространения инфекции нет, сообщает минсельхоз Франции.

Вирус Шамонда распространяют кровососущие насекомые – мокрецы. Он вызывает у животных сильную лихорадку, вялость, диарею, поражение нервной системы. Вакцины от вируса пока нет. Животные обычно выздоравливают сами за несколько дней.