Клетки 80‑летнего человека омолодили на 60 лет

Немецкие ученые омолодили клетки 80‑летнего человека на 60 лет. Они превратили клетки его крови в нервные стволовые - их биологический возраст стал как у человека младше 20 лет. Такие клетки могут давать начало клеткам головного мозга, пишет "РГ".

Раньше ученые тоже умели омолаживать клетки, но процесс шел слишком быстро: специалисты не успевали рассмотреть все этапы и понять, как именно работает механизм. Немецкая команда решила эту проблему - ей удалось растянуть перепрограммирование больше чем на 100 дней. Теперь исследователи могут шаг за шагом наблюдать, как клетки меняются, фиксировать молекулярные сдвиги и выявлять важные точки процесса.

Ученые считают, что такой подход поможет лучше разобраться в старении и в перспективе ускорит создание методов лечения возрастных болезней. Результаты работы они опубликовали в научном журнале Aging Cell.