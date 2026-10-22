В Белоярском возбудили уголовное дело после жалоб пенсионерки на аварийный дом

После жалобы ветерана труда, 69-летней жительницы поселка Белоярский на аварийное состояние дома, в котором она проживает, было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Ранее "4 канал" рассказал историю Любови Соловьевой. По словам ее сына, проживает она в доме по ул. Строителей. Еще около трех лет назад дом признали аварийным, однако сроки расселения постоянно сдвигаются. Тем временем, из подъезда, где проживает его мама, выехали жильцы оставшихся пяти квартир. Из-за этого пожилой женщине приходится буквально топить весь подъезд, чтобы хоть как-то согреться. При этом, отопление в доме печное, потому только за зиму на дрова приходится тратить до 68 тыс. рублей при пенсии в 30 тыс.

Кроме того, сам дом уже в непригодном для проживания состоянии: стены покрыты плесенью, с потолка сыплется штукатурка, а сквозь дыры виден чердак.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств ситуации", - сообщили в пресс-службе СКР.