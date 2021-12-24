Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы, у которого изъяли 38 млрд рублей

Приморский краевой суд отменил постановление о заочном аресте находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука.

Адвокат подал жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Материал направлен на новое рассмотрение, передает РИА Новости.

В январе у Сопчука изъяли "золотые" активы на 38 миллиардов рублей.

26 ноября СКР сообщил, что в отношении Сопчука возбуждено уголовное дело, он подозревается в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома был проведен обыск, изъята документация.

Экс-депутату заочно предъявлено обвинение. Сопчук был объявлен в международный розыск, суд заочно арестовал его.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО "Терней Золото", имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений "Салют" и "Приморское". Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре, прокуратура считает, что депутат сделал это фиктивно.