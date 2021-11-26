26 Ноября 2021
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Происшествия В России
Сергей Сопчук (2017) | Фото: primrep.ru

Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, он подозревается в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

Как сообщает СУ СКР по Приморью, экс-депутату заочно предъявлено обвинение. У него дома проведен обыск, изъята документация.

Сопчук объявлен в международный розыск, суд заочно арестовал его.

По данным следствия, Сопчук незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал полученные деньги.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО "Терней Золото", имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений "Салют" и "Приморское". Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре, прокуратура считает, что депутат сделал это фиктивно.

В январе у Сопчука изъяли "золотые" активы на 38 миллиардов рублей.

Напомним, Сопчук был спикером заксобрания Приморского края, первым вице-губернатором региона. В 2016 году он прошел в Госдуму, вошел во фракцию "Единой России".

Теги: сергей сопчук, бизнес, международный розыск



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Ранее 27.01.2021 08:52 Мск У депутата Госдумы конфисковали бизнес на 38 млрд


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