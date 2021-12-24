Исследование: резко возросли инфляционные ожидания россиян

Инфляционные ожидания жителей России со сбережениями резко выросли.

Граждане ожидают, что инфляция в следующие 12 месяцев окажется выше 13%. Больше половины жителей страны считают, что в следующие три года рост цен будет заметно выше 4%.

По данным Центробанка со ссылкой на результаты опроса "инФОМ", в декабре 2021 года инфляционные ожидания больше всего выросли у россиян со сбережениями. То касается оценки наблюдаемой инфляции — субъективной оценки роста цен со стороны населения, то эта группа опрошенных по заказу регулятора ожидает, что в следующие 12 месяцев инфляция составит 13,7%, а рост цен в предыдущий год оценивает в 16,1%.

Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и вошли в список регионов России с красным уровнем опасности для экономического роста.

Об этом сообщили директор Всемирного банка в России Рено Селигманн и главный экономист банка по РФ Дэвид Найт. По их словам, темпы вакцинации от коронавируса в этих субъектах в настоящее время остаются низкими.