СМИ: риск неожиданного всплеска инфляции в 2022 году достаточно высокий

Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и вошли в список регионов России с красным уровнем опасности для экономического роста.

Об этом сообщили директор Всемирного банка в России Рено Селигманн и главный экономист банка по РФ Дэвид Найт. По их словам, темпы вакцинации от коронавируса в этих субъектах в настоящее время остаются низкими.

При этом в экономике России в целом в 2021 году стали появляться первые признаки структурных сдвигов. По словам экспертов, восстановление в регионах с высокой долей обрабатывающей промышленности, прежде всего в центральной России, а также ряде туристических регионов было впечатляющим, пишут "Ведомости".

Напомним, сегодня против экономики России действуют четыре вида рисков. Первый из них – угроза развития эпидемии коронавируса, так как это оказывает влияние на экономику РФ сильнее, чем в ряде других стран. Это связано со сравнительно низкими темпами вакцинации против COVID-19.