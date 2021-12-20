20 Декабря 2021
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Экономика В России
Коллаж, Владимир Путин, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

Сегодня против экономики России действуют четыре вида рисков.

Как сообщил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт, первый из них – угроза развития эпидемии коронавируса, так как это оказывает влияние на экономику РФ сильнее, чем в ряде других стран. Это связано со сравнительно низкими темпами вакцинации против COVID-19. Как считает эксперт, это так или иначе замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений.

Еще один риск, это инфляция. Несмотря на то, что Банк России предпринимает в целом своевременные усилия для ее погашения, говорить о контроле за ростом цен довольно сложно, считает Найт. По его словам, вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым. Кроме того, нельзя исключать и новые шоки для экономики.

Третий риск – возможное введение международных санкций. Хотя Всемирный банк не оценивает вероятность новых ограничительных мер, как и ослабления действующих, но если бы новые санкции были введены крупными странами или блоками стран, это оказало бы негативное воздействие.    

Четвертый риск, это энергопереход. По данным экономиста, пока энергопереход представляет угрозу для России только в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться, пишут "Ведомости".

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов не исключил очередного всплеска роста цен в 2022 году. Он может произойти в продовольственном секторе.

Примечательно, что при текущей инфляции в 8,4% и президент России, и Центральный банк России во главе с Эльвирой Набиуллиной до сих пор ожидают возвращения роста цен в район 4% во втором полугодии 2022 года. Это при том, что сейчас нет никаких предпосылок для перелома тенденции, инфляция разгоняется.

Теги: Всемирный банк, экономика, эпидемия, инфляция



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