Набиуллина оценила уровень инфляции по итогам года

Годовая инфляция в России в 2021 году превысит показатель в 8%.

"Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%", — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканалу "Россия 1". По ее словам, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты — на 19,4%. "Но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги", — сказала глава регулятора.

Набиуллина также заявила, что ЦБ РФ фиксирует повышение ставок по ипотеке. При этом рост ставок по кредитам будет ниже, чем рост инфляции и ключевой ставки.

Напомним, инфляционные ожидания жителей России со сбережениями резко выросли.

Граждане ожидают, что инфляция в следующие 12 месяцев окажется выше 13%.