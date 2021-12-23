В Европарламенте призвали Украину не преследовать Порошенко

Шесть депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к украинской власти в связи с обвинениями в госизмене бывшего президента Петра Порошенко. Его опубликовала председатель евроинтеграционного комитета Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Евродепутаты представляют Польшу, Литву и Германию и обращаются к генпрокурору Украины, главе офиса президента, министру юстиции и другим фигурам. Они заверяют, что являются "друзьями Украины" и с большой тревогой восприняли подозрение олигарху.

"Мы решительно предостерегаем компетентные органы власти Украины воздержаться от возможного возвращения к ранее известным практикам выборочного правосудия или политически мотивированному преследованию... Мы призываем украинские власти соблюдать европейский выбор Украины и оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы", - пишут они.

Отметим, что под судебной реформой имеется в виду передача контроля над судебной системой Украины в руки Запада.

Обтекаемо, но тоже против преследования Порошенко выступили в посольстве США и Британии. Там тоже подчеркнули, что должно быть верховенство права, а не политические мотивы. Это означает, что реально Порошенко ничего не угрожает.

На Украине все эксперты согласны с тем, что Владимир Зеленский хочет держать Порошенко на "коротком поводке", а заодно повысить свой сильно просевший рейтинг видимостью популярной в народе борьбы против олигархов.