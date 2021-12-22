На Украине оштрафовали компании Порошенко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ряд компаний в кондитерском бизнесе экс-президента Петра Порошенко на сумму 284 млн гривен (около 10 млн долларов).

Штраф вынесен за злоупотребление монопольным положением на местном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов. Олигарх трижды необоснованно повышал цены на патоку и сиропы, и применял разные условия к разным покупателям.

"Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику направленную на поддержание собственного монопольного положения", – заявили в АМКУ.

Не исключено, что штраф наложен в рамках показательной борьбы с олигархами, в частности подозрения Порошенко в государственной измене. Ранее АМКУ вынес штраф 500 млн гривен на предприятия из группы ДТЭК олигарха Рината Ахметова, с которым отношения у президента Владимира Зеленского сильно обострились.

Украинские политологи считают, что Порошенко реально ничего не грозит. С Ахметовым все будет зависеть от его дальнейших действий и договоренностей с властями.