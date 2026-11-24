ТМК рассказала о сохранении индустриального наследия на форуме "АРКА"

Трубная металлургическая компания (ТМК) представила опыт сохранения индустриального наследия на международной выставке по архитектуре, реставрации, культуре и археологии "АРКА". О системной работе в этой области рассказала Анна Трепалова, руководитель направления промышленного туризма ТМК.

Как сообщает пресс-служба ТМК, на пленарной сессии "Триединство институтов памяти: музей, архив, библиотека" Трепалова отметила, как корпоративные музеи и промышленные архивы становятся ресурсами для науки, образования и туризма. Музейные площадки ТМК открыты для всех и выполняют роль центров культурной и просветительской жизни регионов. Одним из важных направлений является профориентация для школьников и студентов. Промышленные маршруты и образовательные программы знакомят молодёжь с историей металлургии, производственными процессами и современными технологиями, а также открывают перспективы профессионального роста в отрасли.

"Мы создали формулу промышленного маршрута, который включает посещение корпоративного музея и действующего производства. Такой подход позволяет продемонстрировать современные технологические достижения в контексте истории. В 2025 году наши предприятия посетили более 23 тыс. учащихся — школьников и студентов. Это почти половина от общего числа туристов. Для этой аудитории мы проводим бесплатные экскурсии в рамках профориентационных программ", — добавила Анна Трепалова.

Ещё одним направлением работы ТМК является изучение и сохранение исторического оборудования. Компания обнаружила более 50 агрегатов, введённых в эксплуатацию в первой половине XX века, которые представляют историческую ценность. ТМК планирует привлечь научное сообщество для их изучения, предоставить исследователям доступ к заводским и музейным архивам, а также создать каталог индустриального наследия. В будущем некоторые из этих объектов могут стать частью общественных пространств и новыми точками притяжения в городах, где присутствует ТМК.

"На наших предприятиях сохранились уникальные образцы промышленного оборудования, отражающие историю металлургии и труд нескольких поколений рабочих. Наша цель — не только сохранить эти объекты, но и изучить их, задокументировать связанные с ними истории и сделать индустриальное наследие доступным для широкой аудитории. Это важная часть сохранения исторической памяти и комплексного развития территорий, где мы работаем", — подчеркнула Анна Трепалова.