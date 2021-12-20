Порошенко официально оформили подозрение в госизмене

Экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщил бывший спикер Рады Александр Турчинов.

Накануне.RU писало о том, что Порошенко бежал за границу после попытки то ли вручить ему подозрение, то ли сообщить об этом устно в Госбюро расследований. При этом он матерился по-русски, требуя уезжать побыстрее.

Телеграм-канал "Легитимный", который СБУ считает вражеским и пророссийским, пишет, что арестовывать Порошенко никто не будет. Власть боится делать резкие движения, а пытается торговаться. Также источник в офисе президента сообщает, что эта игра призвана поднять сильно просевший рейтинг Зеленского в юго-восточных областях, где Порошенко особенно не любят.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что у Владимира Зеленского хотят ввести санкции против нескольких олигархов, чтобы у остальных не было желания тягаться с Банковой и торговаться с офисом президента. Правда, вряд ли под санкции попадет Порошенко. Скорее речь идет о Ринате Ахметове. Тот не лезет в политику, но контролирует ряд СМИ.

Депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что такая же судьба вскоре может ожидать уже самого Зеленского.