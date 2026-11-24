Макрон готовит "ловушку" для следующего президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон "готовит ловушку" для следующего президента, пытаясь закрепить в конституции страны строгие правила бюджетных расходов, финансируемых за счет заимствований, то есть за счет наращивания долга. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного советника Макрона.

В Елисейском дворце рассматривают возможность закрепления в конституции "золотого правила" ради способности страны поддерживать устойчивое состояние государственных финансов. Сейчас долг Франции достиг рекордных 3,6 трлн евро, или почти 120% ВВП. Дефицит бюджета превышает 5% ВВП. Страна десятилетиями жила не по средствам.

В оппозиции отмечают, что Макрон все 10 лет наращивал долг страны и опустошал казну, а теперь, перед уходом, решил озаботиться государственными финансами и обязать своего преемника соблюдать правило, которое сам не соблюдал.

Недавно Politico писало, что Франция стала "новым больным Европы". А The Wall Street Journal - что страна все глубже погружается в долговую яму, из которой не видно выхода. Центробанк Франции предупреждает о риске "удушения" экономики, а политическая ситуация лишь усугубляет проблему. Вместо того чтобы предлагать меры жесткой экономии, претенденты на пост президента соревнуются в обещаниях увеличить расходы. Так, Марин Ле Пен планирует снизить пенсионный возраст, а Жан-Люк Меланшон предлагает радикальные схемы списания долгов.