Порошенко бежал из страны от повестки о госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке улетел рейсом в Стамбул. Это произошло сразу после того, как ему пытались вручить повестку в Госбюро расследований.

Олигарху хотели вручить повестку на 20 декабря для вручения подозрения по делу об "угольной госизмене". По этому делу ранее предъявили подозрение, в частности, Виктору Медведчуку. Оно касается поставок угля из ДНР и ЛНР в прошлые годы. Он стал уже четвертым подозреваемым в этом деле.

На видео, которое опубликовало ГБР, отчетливо слышно, как Порошенко матерится по-русски, садясь в свой автомобиль и требуя побыстрее уезжать.

Бегство Порошенко подтвердила его партия "Европейская солидарность". Там заявили, что он отправился в "дипломатическое турне".

Интересно, что после прихода Владимира Зеленского на Порошенко было заведено более десятка уголовных дел, но в 2021 году все они были закрыты. В США изменили свою позицию по Порошенко?