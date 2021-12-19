19 Декабря 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2020) | Фото: Facebook, Петр Порошенко

Порошенко бежал из страны от повестки о госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке улетел рейсом в Стамбул. Это произошло сразу после того, как ему пытались вручить повестку в Госбюро расследований.

Олигарху хотели вручить повестку на 20 декабря для вручения подозрения по делу об "угольной госизмене". По этому делу ранее предъявили подозрение, в частности, Виктору Медведчуку. Оно касается поставок угля из ДНР и ЛНР в прошлые годы. Он стал уже четвертым подозреваемым в этом деле.

На видео, которое опубликовало ГБР, отчетливо слышно, как Порошенко матерится по-русски, садясь в свой автомобиль и требуя побыстрее уезжать.

Бегство Порошенко подтвердила его партия "Европейская солидарность". Там заявили, что он отправился в "дипломатическое турне".

Интересно, что после прихода Владимира Зеленского на Порошенко было заведено более десятка уголовных дел, но в 2021 году все они были закрыты. В США изменили свою позицию по Порошенко?

Теги: украина, петр порошенко, госизмена



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