"Евросолидарность" назвала Зеленского ничтожеством за подозрение Порошенко в госизмене

Партия украинского экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала действующего президента Владимира Зеленского ничтожеством после того, как Порошенко объявили подозрение в госизмене.

Напомним, вчера подозрение было официально объявлено. Оно касается торговли углем с ДНР и ЛНР. По этому же делу проходит Виктор Медведчук и еще двое подозреваемых.

"Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичный приступ политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", - говорится в заявлении партии.

Зеленскому припомнили многое. Например, что он выступал в апреле 2014 года в Горловке, когда она уже была под контролем ДНР. Что он "четыре раза уклонялся от повестки, когда сын Порошенко служил в армии". Что он "играл на пианино, пока армия освобождала две трети Донбасса". Что он "слил" президенту России Владимиру Путину план спецоперации по захвату "вагнеровцев" в 2020 году.

Подозрение Порошенко является политически мотивированным, уверены в партии, и работает на подрыв авторитета и позиций Украины в мире "на фоне агрессивных намерений Кремля". Также упоминаются другие "заслуги" Порошенко, в том числе санкции против России. А Зеленский является "некомпетентным коррупционером", который пытается отвлечь внимание от своих провалов.

Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что подозрение Порошенко - это "юридический мусор". Депутат партии олигарха Владимир Арьев заявил на брифинге, что подозрение объявлено по соглашению с Путиным и Кремль аплодирует этому решению.

Интересно, что Юлия Тимошенко, которая уже сидела за госизмену, раскритиковала своего давнего оппонента за бегство из страны.

"Если он верит в свою правоту, ему категорически нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда ехать", - сказала лидер "Батькивщины".

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что "фразы "когда вы были министром у Януковича, я сидела в тюрьме" Тимошенко не произнесла. Но в контексте читалась она вполне явно".

Тем временем Порошенко в ГБР выписали вторую повестку, и после неявки его могут объявить в розыск. Вызов назначен уже на 23 декабря, а значит, Порошенко точно не прибудет к этому сроку. Возможно, на это и сделан расчет. Замначальника департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Киселевич сообщил, что 23 декабря будет решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения.

Между тем в партии Порошенко заявили, что тот вернется в страну только после длинных новогодних каникул, в том числе после еще одной заграничной командировки после визита на Фанар и в Польшу. И это будет не по требованию властей, а по графику олигарха.

Подозрение Порошенко стало главной новостью на Украине. Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что Зеленский разыгрывает спектакль. Порошенко прямо причастен к десяткам военных, экономических, должностных и иных преступлений, но ему выписывают подозрение за покупку угля в Донбассе.

Политолог Андрей Золотарев скептически оценивает вероятность посадить Порошенко в тюрьму. На этом сходятся практически все эксперты. Они считают, что Зеленский пытается просто поднять свой рейтинг и "приручить" Порошенко.