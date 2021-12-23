Уже через три месяца после укола вакцины имеют отрицательную эффективность при "омикроне" - датские ученые

Датские исследователи изучили сравнительную эффективность вакцин от ковида при заболевании "дельтой" и "омикроном" через разное время после вакцинации. И получили важные результаты - вакцины ухудшают течение болезни при "омикроне".

Полная версия статьи доступна в формате PDF, где в таблицу сведены результаты исследований. Они показали, что при заболевании "дельтой" эффективность мРНК-вакцин Pfizer и Moderna снижается от 85% в первый месяц до примерно 60% через три месяца.

Иная ситуация с "омикроном". Уже в первый месяц вакцины имеют эффективность 40-50%. На третьем месяце она падает до нуля, а через три месяца (91-150 дней после второй вакцинации) вообще становится отрицательной: для Pfizer - минус 76%, для Moderna - минус 39%. То есть для вакцинированных более трех месяцев назад и заразившихся "омикроном" симптоматическое течение болезни встречается на 39% и 76% чаще, чем у непривитых. Фактически эти результаты означают, что против "омикрона" вакцины нужно колоть каждый месяц, чтобы не ухудшить свои шансы заболеть.

Авторы указывают, что отрицательные значения эффективности могут быть результатом быстрого распространения "омикрона". Но факт остается фактом. В Колумбийском университете США тоже получили результаты, что вакцины не защищают от "омикрона".

Интересно, что и до появления "омикрона" в Британии, например, привитые умирали с ковидом примерно на 65% чаще, чем непривитые. В других странах смертность тоже до появления "омикрона" была выше прошлогодней. Поэтому дело может быть не в "омикроне", а в самих вакцинах.