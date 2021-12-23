В Колумбийском университете получили результаты, что вакцины не защищают от "омикрона"

Исследование, проведенное Колумбийским университетом в США, показало, что штамм "омикрон" коронавируса устойчив к вакцинам, что может означать бесполезность бустерных доз.

Статья называется "Поразительное уклонение от антител при омикроне". Ученые пишут, что особенностью этого штамма является большое количество спайковых мутаций, которые обходят современные вакцины и антитела. Все это может сделать защиту с помощью вакцин бесполезной.

В ходе исследования были протестированы образцы крови людей, полностью вакцинированных четырьмя самыми известными на Западе препаратами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Анализ показал, что после заражения "омикроном" у вакцинированных Pfizer и Moderna количество антител в 10-20 раз меньше, а у привитых AstraZeneca и Johnson & Johnson результата вообще не было.

"Даже третий бустерный укол может недостаточно защитить от инфекции", - говорится в исследовании.

Ведущий исследователь доктор Дэвид Хо считает, что это серьезное предупреждение и нужно не уповать на старые вакцины, а создавать новые. Однако главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи настаивает на том, что нужно делать бустерные дозы, которые все-таки должны защищать. При этом около 80% случаев заражения "омикроном" в США приходятся на вакцинированных, признал Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Штамм "омикрон" стал доминирующим в США. Генеральный директор BioNTech Угур Сахин заявил, что существующие вакцины с ним не справятся. Но BioNTech готовит адаптированную версию своей вакцины, которая может появиться в продаже к марту.

Интересно, что и до появления "омикрона" вакцинация в США не привела к снижению общей смертности, которая выше, чем даже в прошлом году. В третьем квартале она оказалась больше примерно на 5%.