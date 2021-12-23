23 Декабря 2021
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Экономика В России
богословский алюминиевый завод, баз, русал, трубы, дым, производство, экология (2011) | Фото: Накануне.RU

Российский бизнес предложил не вводить квоты на выбросы парниковых газов

Бизнес в России резко раскритиковал проект закона правительства страны о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов.

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил доработать документ. Глава союза Александр Шохин направил помощнику президента РФ Ларисе Брычевой письмо с критикой проекта.

По словам представителя РСПП, аналогичный отзыв будет направлен в профильный комитет Госдумы по экологии.

Соответствующий документ был одобрен комитетом и принят Госдумой в первом чтении 21 декабря. Эксперимент должен пройти в срок с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028 года.

Первым регионом станет Сахалин, где уже принята программа декарбонизации. Затем требования могут распространить на другие субъекты, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, достижение углеродной нейтральности к 2060 году обойдется России в 102,7 трлн руб. Как следует из аналитического обзора "ВТБ капитал", речь идет о наиболее экономичном пути.

Теги: парниковые газы, экология, РСПП, декарбонизация



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