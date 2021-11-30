"ВТБ капитал" подсчитал цену декарбонизации для России

Достижение углеродной нейтральности к 2060 году обойдется России в 102,7 трлн руб.

Как следует из аналитического обзора "ВТБ капитал", речь идет о наиболее экономичном пути. Так, наименее затратные способы – это утилизация мусора, снижение выбросов метана, декарбонизация электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства.

Эксперты говорят, что за счет этого можно устранить 59% выбросов в российской экономике. Полная декарбонизация к 2060 году потребовала бы затрат в 479,8 трлн руб.

Согласно утвержденной кабмином РФ Стратегии низкоуглеродного развития, страна должна сократить выбросы на 60% к 2050 году, пишут "Ведомости".

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что "зеленая энергетика" никак не доказана с точки зрения эффективности, но ее и не собираются доказывать, так как это новая вера и идеология.