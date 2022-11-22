22 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Экочел

В РАН оценили влияние санкций на планы России по декарбонизации

Санкции ограничили возможности России по сокращению выбросов парниковых газов.

Об этом сообщили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в докладе "Влияние климатической повестки на перспективы развития экономики России", представленным на 27-й Конференции ООН об изменении климата. В нем говорится, что РФ не сможет реализовать часть мероприятий по декарбонизации экономики из-за ограничительных мер в отношении Москвы.

Эмиссия выбросов CO2 снизится к 2050 году до 1,119 млрд т вместо запланированных стратегическими документами 630 млн т CO2. Таким образом, потенциал РФ по сокращению выбросов парниковых газов сократится примерно вдвое. Как говорится в расчетах, в случае если Россия не будет принимать никаких мер по декарбонизации, объем выбросов к 2050 году вырастет почти до 2 млрд т СO2, сообщают "Ведомости".

Достижение углеродной нейтральности к 2060 году обойдется России в 102,7 трлн руб. Как следует из аналитического обзора "ВТБ капитал", речь идет о наиболее экономичном пути.

Теги: РАН, декарбонизация



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