РАН спрогнозировала стоимость "коммуналки" после введения платы за выбросы

Введение в России платы за выбросы парниковых газов больше всего скажется на стоимости коммунальных услуг.

Об этом говорится в анализе Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Ожидается, что стоимость тепловой энергии увеличится на 15,6%, электрической – на 4,9%. При этом природный газ подорожает на 2,1%.

Ученые оценили разовый прирост, взяв за основу выбросы углерода в размере 700 руб. за тонну CО2-эквивалента. Похожий уровень "налога", с их точки зрения, может применяться в РФ после введения регулирования. При этом авторы исследования уверяют, что тарифы для россиян существенно не измениться, поскольку государство регулирует ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Однако существенно могут подорожать азотные удобрения (8,7%), цемент (6,3%), уголь (3,9%), сталь (3,7%). Эффект от платы за выбросы на цену бензина Аи-92 будет минимальным: в Институте оценивают прирост в 0,4%.

Средневзвешенный прирост цен в экономике составит 0,8%, пишут "Ведомости".

Напомним, бизнес в России резко раскритиковал проект закона правительства страны о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов.

Глава союза Александр Шохин направил помощнику президента РФ Ларисе Брычевой письмо с критикой проекта.