29 Октября 2021
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Экономика В России
Коллаж, энергопереход, зеленая энергетика, ветряные мельницы, солнечные батареи, заводы (2021) | Фото: Накануне.RU

"Зеленая энергетика" - это новая вера и идеология, - депутат Госдумы

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что "зеленая энергетика" никак не доказана с точки зрения эффективности, но ее и не собираются доказывать, так как это новая вера и идеология. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя новость о том, что переход к "зеленой энергетике" обойдется России в десятки триллионов рублей.
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Николаев отмечает, что, несмотря на неизбежное подорожания электричества, никто не собирается отказываться от "зеленого пути". В него просто призывают верить ради "великой цели". А все затраты, как обычно, лягут на плечи обычных людей.

"Декарбонизация" экономики провозглашается ради спасения климата, но гипотеза о том, что именно промышленность является главной причиной повышения средней температуры на планете, до сих пор так и не доказана.

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"Зеленая энергетика" - это новая вера и идеология, - депутат Госдумы

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Теги: энергопереход, зеленая энергетика



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