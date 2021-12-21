В Москве мужчина под наркотиками устроил аварию с 18 машинами на ТТК

В Москве массовая авария произошла на третьем транспортном кольце (ТТК) перед развязкой с Кутузовскм проспектом.

По предварительным данным, пострадавших нет, но движение парализовано, многие из разбитых машин не подлежат восстановлению, их увозят эвакуаторы.

На месте ДТП был задержан предполагаемый виновник аварии – водитель минивэна. Предположительно, 33-летний мужчина находился под действием наркотиков или сильнодействующих препаратов – сейчас его везут на медосвидетельствование.

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных департаментом транспорта Москвы, видно, что минивэн едет по разделительной полосе на огромной скорости, не тормозя, между двумя потоками машин, которые едут гораздо медленнее. В какой-то момент минивэн цепляет одну из машин в потоке и дальше начинает задевать по касательной другие автомобили, а в итоге тормозит об отбойник у обочины дороги, пересекая три полосы.