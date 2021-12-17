Промышленник оценил повышение ключевой ставки: "Политика ЦБ для России страшнее наступления НАТО"

Известный промышленник Константин Бабкин оценил повышение Центробанком повышение ключевой ставки до 8,5%. С его точки зрения, такая политика ведет к деградации страны и экономики, что сказывается сильнее, чем пресловутое наступление НАТО. Об этом эксперт рассказал в беседе с Накануне.RU.

"Когда я читаю новости про угрозы НАТО, про проблемы на Украине – это все небольшие проблемы, по сравнению с политикой Центробанка. Политика ЦБ – это главная проблема, мешающая развитию страны на данном этапе. И это очередное повышение ставки, которое происходит совершенно безнаказанно, которое будет продолжаться, означает, что страна ближайшие месяцы как минимум, а может, и годы будет отставать от других стран в развитии, деградировать, будет сокращаться население. Я считаю, это деструктивное действие в отношении России", – посетовал председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.

Он также оценил возможные дальнейшие действия ЦБ. Регулятор заявлял, что "допускает возможность нового повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С точки зрения эксперта, есть два возможных варианта развития событий: как должна изменяться ключевая ставка и как она действительно будет изменяться.

"В моем понимании она должна завтра обнулиться. А как она будет изменяться реально – я думаю, что последователи гайдаровско-чубайсовской школы будут и дальше делать все, чтобы, как они считают, Россия была сырьевым придатком других стран. В этой логике они дальше и будут действовать – все больше повышать ключевую ставку, все больше наращивать ФНБ, выводя деньги из страны триллионами. Поэтому надо готовиться к более пессимистичному сценарию", – уверен Константин Бабкин.