Промышленник оценил повышение ключевой ставки: "Политика ЦБ для России страшнее наступления НАТО"

17 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Константин Бабкин на заседании Совета ТПП РФ (2021) | Фото: me-forum.ru

Промышленник оценил повышение ключевой ставки: "Политика ЦБ для России страшнее наступления НАТО"

Известный промышленник Константин Бабкин оценил повышение Центробанком повышение ключевой ставки до 8,5%. С его точки зрения, такая политика ведет к деградации страны и экономики, что сказывается сильнее, чем пресловутое наступление НАТО. Об этом эксперт рассказал в беседе с Накануне.RU.

"Когда я читаю новости про угрозы НАТО, про проблемы на Украине – это все небольшие проблемы, по сравнению с политикой Центробанка. Политика ЦБ – это главная проблема, мешающая развитию страны на данном этапе. И это очередное повышение ставки, которое происходит совершенно безнаказанно, которое будет продолжаться, означает, что страна ближайшие месяцы как минимум, а может, и годы будет отставать от других стран в развитии, деградировать, будет сокращаться население. Я считаю, это деструктивное действие в отношении России", – посетовал председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.

Он также оценил возможные дальнейшие действия ЦБ. Регулятор заявлял, что "допускает возможность нового повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С точки зрения эксперта, есть два возможных варианта развития событий: как должна изменяться ключевая ставка и как она действительно будет изменяться.

"В моем понимании она должна завтра обнулиться. А как она будет изменяться реально – я думаю, что последователи гайдаровско-чубайсовской школы будут и дальше делать все, чтобы, как они считают, Россия была сырьевым придатком других стран. В этой логике они дальше и будут действовать – все больше повышать ключевую ставку, все больше наращивать ФНБ, выводя деньги из страны триллионами. Поэтому надо готовиться к более пессимистичному сценарию", – уверен Константин Бабкин.

Теги: Константин Бабкин, Центробанк, ключевая ставка, НАТО, политика, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8608

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети