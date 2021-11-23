Эксперты назвали "сюрреализмом" накопления в ФНБ, который скоро сравняется с федеральным бюджетом

Торгово-промышленная палата РФ провела заседание, посвящённое изучению разработанного Минфином документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики". Промышленники и предприниматели обсудили, как этот документ повлияет на развитие промышленности и конкурентоспособность экономики России.

ТПП РФ не раз отмечала, что финансовая политика властей сдерживает развитие реального сектора экономики. А нынешний документ Минфина фактически опровергает обновленную Стратегию нацбезопасности и многие красивые обещания и послания, звучащие с экранов федерального телевидения.

Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин обратил внимание на то, что сейчас у страны есть все объективные условия для того, чтобы экономика динамично развивалась. Но того развития, которое нас бы устраивало, не происходит.

"В документе Минфина нет ничего про стимулирование перерабатывающих отраслей, про то, чтобы придать им приоритет в экономической политике. Такая проблема даже не упоминается. Никак не рассматривается возможность снижения налогов, не называются даже теоретические условия, при которых такое снижение могло бы произойти. Предусматривается профицит бюджета порядка 3 трлн руб. в год, это в десять раз больше, чем тратится на благоустройство Москвы. Мы считаем, что много тратится, но в десять раз больше, чем тратится на гособоронзаказ. Это в сто раз больше, чем предполагается строить больниц, это в триста раз больше, чем планируется тратить на модернизацию сельского хозяйства. И Фонд национального благосостояния рассматривается как деньги, которые не должны работать на экономику России", - подчеркнул он.

На 1 сентября этого года в фонде уже было более 14 трлн, что перекрывает цифры, заявленные для конца года, а к 2024 году сумма должна вырасти до 23,3 трлн (15,4% ВВП).

Важнейшей проблемой промышленного развития является сложность получения кредитов и фактическое отсутствие кредитующих промышленность банков.

"На наш взгляд, отсутствие системы инвестбанков, ключевой задачей которых было бы финансирование именно промышленных проектов, резко тормозит рост промышленного производства, что, в свою очередь, отражается и на темпах роста бюджетных доходов", - считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин.

Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян обратил внимание на то, что Минфин фактически подчинён Центральному банку, и он ничего не может сделать из того, что противоречит документам о кредитно-денежной политике.

Директор АО "ВНИТЭП", занимающегося производством станков по лазерному раскрою металлов, Алексей Коруков охарактеризовал современную ситуацию в отечественном станкостроении. За 30 лет объёмы производства упали в 167 раз, усиливается технологическое отставание, утеряны кадры. По мнению Алексея Корукова, впору не возрождать, а создавать станкостроительную отрасль заново.

Председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил, что инфляция и экономический рост не коррелируют, таким образом, заявления монетарных властей о том, что поддержка экономики приведёт к инфляции, безосновательны.

"Накопления ФНБ - это вообще какой-то сюрреализм. К 2024 г. он практически сравняется с федеральным бюджетом. Нужно чётко поставить простую задачу – снижение объёма изъятий государства из ВВП ежегодно хотя бы на 1% и довести до уровень не выше 30%. Тогда у нас появятся в экономике деньги, инвестиции и экономический рост", - подчеркнул он.

В заседании принял участие также председатель комитета по промышленности и торговле Государственной думы Владимир Гутенёв, предложивший порекомендовать экспертов для включения в экспертные советы Думы. Таким образом, идеи, предложенные членами Торгово-промышленной палаты, вскоре могут быть озвучены и на парламентском уровне.