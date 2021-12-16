16 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Вагоны екатеринбургского метрополитена (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга: Есть мысли не о строительстве второй ветки метро, а о продлении действующей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, почему горожанам приходится долго ждать общественный транспорт. Также мэр рассказал о будущем городского метро.
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Как сообщил Орлов на сегодняшней итоговой пресс-конференции, в мэрию поступает много жалоб от жителей города на несоблюдение графика движения.

"Комитет по транспорту реагирует жестко, мы перевозчиков штрафуем. Во время пандемии пассажиропоток упал, сейчас он восстанавливается, но крайне медленно. Есть проблемы и с обеспечением трудовыми ресурсами: у нас работали трудовые мигранты с нормальной квалификацией, но ввиду ограничений этих людей стало на рынке на порядок меньше. Также Гортранс давно не повышал зарплату. Повышение стоимости проезда в следующем году – это мера, направленная на то, чтобы повысить привлекательность профессии и снизить объем издержек", - пояснил мэр.

Также он рассказал, ожидается ли строительство второй ветки метро.

"Думаю, для каждого горожанина, в том числе и для меня, было бы важным продолжать строительство. Но сейчас это дорогое удовольствие. Нет ресурсов, но от идеи мы не отказываемся. Есть мысли не о строительстве второй ветки, а о продлении действующей. Город развивается, и логично было бы удлинить линию", - отметил Орлов.

Он предложил альтернативу – наземное метро.

"Это может быть удобный вид перевозок, можно доехать быстро и комфортно. Сейчас работаем над маршрутной сетью и тарифной составляющей, чтобы тариф был привлекательным для пассажиров. Это будет неплохой альтернативой метрополитену. В 2022 году мы первые результаты использования этого вида транспорта уже увидим", - пообещал Алексей Орлов.

Теги: метро, Орлов, строительство, Екатеринбург



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Ранее 07.10.2021 13:25 Мск Екатеринбург не будет тратить бюджет на вторую ветку метро в ближайшие годы


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