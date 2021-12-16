Проезд в Екатеринбурге подорожает с 1 февраля

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 32 рублей.

Повышение произойдет с 1 февраля. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

"Документы сегодня рассматриваются РЭК. Выходим на стоимость в 32 рубля. Повышение будет и скорее всего с 1 февраля", - заявил Орлов.

По его словам, подобная надбавка в метро позволила обновить состав.

Как ранее сообщало Накануне.RU, перевозчики обратились в Гортранс с просьбой о повышении тарифа. "Согласно законодательству, если предельный тариф не обеспечивает возмещение экономически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа, перевозчики вправе обратиться в РЭК Свердловской области с предоставлением материалов, обосновывающих изменение тарифа. В Комиссию поступило обращение перевозчика города Екатеринбурга - ЕМУП "Гортранс", осуществляющего перевозки жителей общественным транспортом (трамвай, троллейбус, автобус)", - пояснили в РЭК.

Там также заявили, что данное обращение и материалы организации будут рассмотрены в установленные законодательством сроки и с учетом мнения администрации города Екатеринбурга, однако не назвали дату рассмотрения заявки Гортранса. Сам Гортранс комментировать свою инициативу отказался.

Напомним, что в Екатеринбурге последний раз цены на проезд поднимали в 2019 году. В течение двух последних лет, несмотря на рост стоимости электроэнергии, газа и прочих коммунальных услуг, стоимости проезда не повышалась. В начале года в администрации города уже обсуждали планы по повышению оплаты за проезд в общественном транспорте, однако успокоили горожан, сообщив, что решение может быть принято не раньше 2022 года.

Недавно рост тарифов произошел в Перми, где депутаты гордумы приняли новое тарифное меню, согласно которому стоимость проезда повысится до 33 рублей. В городе также отменяются бесплатные пересадки и изменяются цены на проездные билеты. Недовольные таким "сюрпризом" пермяки уже собрали свыше 1,1 тыс. подписей в петиции, созданной пермский крайкомом КПРФ.

В настоящий момент стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга составляет 28 рублей за поездку, в метро - 32 рубля.