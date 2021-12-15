Booking выполнила требования об отмене паритета цен

15 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Отель Hyatt Place в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Booking выполнила требования об отмене паритета цен

Отели теперь смогут устанавливать более низкую стоимость на свои услуги независимо от компании Booking, которая выполнила требование Федеральной антимонопольной комиссии об отмене паритета цен.

В декабре 2020 года ведомство пришло к выводу, что Booking.com злоупотребляет своим доминирующим положением, навязывая российским гостиницам условия договоров, которые требуют от них соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж.

Отельеры не могли нигде, даже на собственном сайте, установить цены ниже, чем на Booking. В компании заявили, что разочарованы решением, но соблюдение законов России — его приоритет. Теперь отели получат возможность подходить индивидуально к своим каналам продаж, развивать маркетинг, что положительно скажется на качестве услуг, при этом может снизиться лояльность граждан к сервису, заявили эксперты издания "Известия".

Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. В середине сентября компания Booking.com B.V. обратилась в суд с требованием признать незаконным наложенный ФАС штраф.

Теги: Booking, отели, туризм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.11.2021 03:05 Мск Booking.com откажется от навязывания ценовой политики российским отелям
Ранее 22.09.2021 04:02 Мск В Booking ответили на угрозы ФАС о взыскании миллиардного штрафа
Ранее 21.09.2021 08:48 Мск ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф в 1,3 млрд рублей
Ранее 15.09.2021 03:53 Мск Компания Booking.com оспорила штраф в 1,3 млрд рублей
Ранее 31.08.2021 01:02 Мск Суд: Booking.com злоупотреблял монопольным положением
Ранее 26.08.2021 20:38 Мск ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8246

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети