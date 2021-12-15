Booking выполнила требования об отмене паритета цен

Отели теперь смогут устанавливать более низкую стоимость на свои услуги независимо от компании Booking, которая выполнила требование Федеральной антимонопольной комиссии об отмене паритета цен.

В декабре 2020 года ведомство пришло к выводу, что Booking.com злоупотребляет своим доминирующим положением, навязывая российским гостиницам условия договоров, которые требуют от них соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж.

Отельеры не могли нигде, даже на собственном сайте, установить цены ниже, чем на Booking. В компании заявили, что разочарованы решением, но соблюдение законов России — его приоритет. Теперь отели получат возможность подходить индивидуально к своим каналам продаж, развивать маркетинг, что положительно скажется на качестве услуг, при этом может снизиться лояльность граждан к сервису, заявили эксперты издания "Известия".

Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. В середине сентября компания Booking.com B.V. обратилась в суд с требованием признать незаконным наложенный ФАС штраф.