Booking.com откажется от навязывания ценовой политики российским отелям

Сервис бронирования Booking.com с 30 ноября 2021 года откажется от навязывания российским отелям ценовой политики.

Об этом говорится в письмах, которые компания начала рассылать отечественным гостиницам. Представитель компании подтвердил, что "сервис занимается прекращением практик паритета цен в России", сообщают "Ведомости".

Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. В середине сентября компания Booking.com B.V. обратилась в суд с требованием признать незаконным наложенный ФАС штраф.