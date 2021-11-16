16 Ноября 2021
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Общество В России
Несуществующий отель, который &quot;продавали&quot; мошенники (2021) | Фото: источник Накануне.RU

Booking.com откажется от навязывания ценовой политики российским отелям

Сервис бронирования Booking.com с 30 ноября 2021 года откажется от навязывания российским отелям ценовой политики.

Об этом говорится в письмах, которые компания начала рассылать отечественным гостиницам. Представитель компании подтвердил, что "сервис занимается прекращением практик паритета цен в России", сообщают "Ведомости".

Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. В середине сентября компания Booking.com B.V. обратилась в суд с требованием признать незаконным наложенный ФАС штраф.

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Теги: Booking.com, отели, туризм



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