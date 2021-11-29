Госдума хочет принять законы о QR-кодах до 1 февраля 2022 года

29 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Госдума, коридоры (2012) | Фото:Накануне.RU

Госдума хочет принять законы о QR-кодах до 1 февраля 2022 года

До конца 2021 года депутаты Госдумы могут не принять законы о QR-кодах в общественных местах и на транспорте в трех чтениях.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, первое чтение назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.

"Пройдет первое чтение, после этого назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок, она займет месяц, и уже после этого пройдет второе чтение – в январе", – сказал собеседник издания. Пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому наверняка законы примут до 1 февраля, отметил он.

Собеседник в аппарате Госдумы считает, что дата второго чтения станет окончательно понятна после того, как пройдет первое чтение. Согласно предложенным кабмином России поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с 1 февраля по 1 июня следующего года все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: электронный код о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, либо справку о медотводе.

До 1 февраля должен быть установлен переходный период – в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест. Главам регионов предстоит определить точный перечень мест, где требуется QR-код или справка. Внесенные правительством поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводят обязательные QR-коды с 1 февраля и по 1 июня 2022 года для покупки билетов на самолеты и поезда дальнего следования.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-аккаунте пост, в комментариях к которому предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов. Всего за первые восемь часов под записью было опубликовано 120 тыс. комментариев, или 15 тыс. комментариев в час, причем комментариев со скептическим отношением к вакцинации и к федеральному законопроекту о введении QR-режима в общественных местах встречается очень много.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

Теги: Госдума, qr-коды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.11.2021 10:02 Мск Володин намерен изучить комментарии к посту о QR-кодах
Ранее 26.11.2021 12:33 Мск Пост Володина о QR-кодах собрал более полумиллиона комментариев: пользователей пугают проверками на экстремизм
Ранее 25.11.2021 12:44 Мск Кремль отреагировал на сбор Володиным комментариев по QR-законам


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 5611

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети