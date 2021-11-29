Госдума хочет принять законы о QR-кодах до 1 февраля 2022 года

До конца 2021 года депутаты Госдумы могут не принять законы о QR-кодах в общественных местах и на транспорте в трех чтениях.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, первое чтение назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.

"Пройдет первое чтение, после этого назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок, она займет месяц, и уже после этого пройдет второе чтение – в январе", – сказал собеседник издания. Пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому наверняка законы примут до 1 февраля, отметил он.

Собеседник в аппарате Госдумы считает, что дата второго чтения станет окончательно понятна после того, как пройдет первое чтение. Согласно предложенным кабмином России поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с 1 февраля по 1 июня следующего года все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: электронный код о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, либо справку о медотводе.

До 1 февраля должен быть установлен переходный период – в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест. Главам регионов предстоит определить точный перечень мест, где требуется QR-код или справка. Внесенные правительством поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводят обязательные QR-коды с 1 февраля и по 1 июня 2022 года для покупки билетов на самолеты и поезда дальнего следования.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-аккаунте пост, в комментариях к которому предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов. Всего за первые восемь часов под записью было опубликовано 120 тыс. комментариев, или 15 тыс. комментариев в час, причем комментариев со скептическим отношением к вакцинации и к федеральному законопроекту о введении QR-режима в общественных местах встречается очень много.

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