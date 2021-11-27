Володин намерен изучить комментарии к посту о QR-кодах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин удивился количеству комментариев, полученных от пользователей в Telegram по теме законопроектов о QR-кодах.

Политик сообщил, что планирует организовать работу по изучению всех оставленных под его постом мнений. "Очевидно, одному с таким объемом справиться не получится", - написал он в своем телеграм-канале.

"Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены", - добавил Володин.

Напомним, 24 ноября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-аккаунте пост, в комментариях к которому предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов. На данный момент пост спикера ГД о QR-кодах собрал 609 тысяч комментариев. В основном пользователи высказываются категорично против.

В Кремле заявили, что приветствуют любые методы получения обратной связи от населения, в том числе опросы в Telegram.