Кремль отреагировал на сбор Володиным комментариев по QR-законам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram о необходимости вакцинации и введения QR-кодов.

В Кремле приветствуют любые методы получения обратной связи от населения, в том числе опросы в Telegram, заявил Песков.

По его словам, это "показывает реальные настроения, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок", передает "Интерфакс".

При этом Кремль пока не планирует проводить аналогичные опросы в социальных сетях.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин вчера опубликовал в своем Telegram-аккаунте пост, в комментариях к которому предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов.

Всего за первые восемь часов под записью было опубликовано 120 тысяч комментариев, или 15 тысяч комментариев в час, причем комментариев со скептическим отношением к вакцинации и к федеральному законопроекту о введении QR-режима в общественных местах встречается очень много. К утру 25 ноября количество комментариев перевалило за 205 тысяч.