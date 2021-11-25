25 Ноября 2021
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Общество В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Пост Володина о вакцинации собрал более 200 тысяч комментариев

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин вчера опубликовал в своём Telegram-аккаунте пост о необходимости вакцинации и введения QR-кодов.

"92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу. Но несмотря на это, сегодня четыре депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни два работника аппарата. Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код", - так он описал текущую ситуацию с заболеваемостью в нижней палате парламента.

Интересно, что к этому посту Вячеслав Володин открыл комментарии. Возможностью поделиться своим мнением воспользовалось множество читателей. Всего за первые восемь часов под записью было опубликовано 120 тысяч комментариев, или 15 тысяч комментариев в час, причём комментариев со скептическим отношением к вакцинации и к федеральному законопроекту о введении QR-режима в общественных местах встречается очень много. К утру 25 ноября количество комментариев перевалило за 205 тысяч и продолжает расти буквально на глазах.

Публикуем лишь некоторые из них:

"Вячеслав Викторович, замечательные слова! Давайте обсудим все вместе. Нельзя лишать людей основополагающих прав, мы этого не намерены допускать! Все только в рамках новой Конституции".

"Благодарю за возможность высказаться. Прошу отклонить законопроекты по QR-кодам. Недопустимо разделение людей на сорта и ограничение прав по иммунному статусу".

"Это просто чудовищно! Как законопроект о ку-кодах может не нарушать прав?! Если это разделение на свой-чужой?"

"А кто создал дефицит больничных коек и специалистов?? Может, Голикову кто-нибудь призовет к ответственности?"

"Ну цели понятны. Вакцины не панацея - соответственно и принуждать бессмысленно. А вот все ресурсы на создание лекарств, улучшение транспортной доступности, оснащения больниц - направить было бы неплохо. А ещё смешно - если тут хоть кто-то будет яро против вакцинации выступать - получит уголовное преследование вдобавок. А так права и свободы неплохо бы было соблюдать".

"Здравствуйте! Я против введения обязательных Qr-кодов в общественных местах. Я считаю их незаконными. Они ущемляют гражданские права и идут вразрез с Конституцией РФ. Гражданин России имеет право на свободу передвижения, имеет право на неразглашение личных данных, имеет право на медицинскую тайну. QR-коды лишают гражданина этих прав".

"Спасибо, что открыли комментарии. Надеюсь, выслушаете мнение народа".



Теги: Володин, телеграм, вакцинация



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