26 Ноября 2021
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Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Пост Володина о QR-кодах собрал более полумиллиона комментариев: пользователей пугают проверками на экстремизм

Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram о необходимости вакцинации и введения QR-кодов набрал уже более 500 тысяч комментариев.

В основном пользователи высказываются категорично против: "Нет цифровому фашизму!", "Против кодов и уколизации!!!!", "Вячеслав Викторович, решение может быть только в рамках дейстующей Конституции! Я проив введения QR кодов!!!!".

Некоторые комментаторы просят объяснить им, "каким образом священный куар нас всех защитит".

А другие и вовсе со ссылкой на "источник, близкий к следственным органам МВД" пугают тем, что в отношении ряда граждан, комментировавших пост спикера Госдумы, ожидаются доследственные проверки и экспертизы на "призыв к экстремизму".

Напомним, 24 ноября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-аккаунте пост, в комментариях к которому предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов.

Всего за первые восемь часов под записью было опубликовано 120 тысяч комментариев, или 15 тысяч комментариев в час, причем комментариев со скептическим отношением к вакцинации и к федеральному законопроекту о введении QR-режима в общественных местах встречается очень много. К утру 25 ноября количество комментариев перевалило за 205 тысяч.

В Кремле заявили, что приветствуют любые методы получения обратной связи от населения, в том числе опросы в Telegram.

Теги: вячеслав володин, пост, qr-коды



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Ранее 25.11.2021 12:44 Мск Кремль отреагировал на сбор Володиным комментариев по QR-законам


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