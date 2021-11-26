Пост Володина о QR-кодах собрал более полумиллиона комментариев: пользователей пугают проверками на экстремизм

Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram о необходимости вакцинации и введения QR-кодов набрал уже более 500 тысяч комментариев.

В основном пользователи высказываются категорично против: "Нет цифровому фашизму!", "Против кодов и уколизации!!!!", "Вячеслав Викторович, решение может быть только в рамках дейстующей Конституции! Я проив введения QR кодов!!!!".

Некоторые комментаторы просят объяснить им, "каким образом священный куар нас всех защитит".

А другие и вовсе со ссылкой на "источник, близкий к следственным органам МВД" пугают тем, что в отношении ряда граждан, комментировавших пост спикера Госдумы, ожидаются доследственные проверки и экспертизы на "призыв к экстремизму".

Напомним, 24 ноября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-аккаунте пост, в комментариях к которому предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов.

Всего за первые восемь часов под записью было опубликовано 120 тысяч комментариев, или 15 тысяч комментариев в час, причем комментариев со скептическим отношением к вакцинации и к федеральному законопроекту о введении QR-режима в общественных местах встречается очень много. К утру 25 ноября количество комментариев перевалило за 205 тысяч.

В Кремле заявили, что приветствуют любые методы получения обратной связи от населения, в том числе опросы в Telegram.