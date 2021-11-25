Сад на Площади 1905 года вернется в Екатеринбург следующим летом

Фестиваль "Атмосфера", в рамках которого в центре Екатеринбурга появился живой зеленый сквер, вернется в город в 2022 году с аналогичным проектом. В следующем году по окончанию фестиваля, на улицы уральской столицы могут переместиться не отдельные деревья и кустарники, а целые садовые композиции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Green Park, которая и выступает организатором фестиваля, с сегодняшнего дня и до 22 декабря открыт прием заявок на конкурс проектов. Таким образом у ландшафтных дизайнеров появилась возможность создать не просто временные сады, а целые композиции, которые в дальнейшем украсят районы города.

"Мы хотим представить небольшие сады по 50-70 кв. м на центральной площади города, и после перенести их во все 8 районов нашего города. Это будет новшеством, что в городское пространство переедут не только растения, как в нынешнем году, но и целые маленькие сады. Мы обратились в администрацию Екатеринбурга с предложением разместить сады около социальных и медицинских учреждений", - рассказала директор Евразийского ландшафтного Фестиваля "Атмосфера" Юлия Сорокина.

Участие в конкурсе могут принять архитекторы, специалисты сферы ландшафтного искусства, профессионалы, чья деятельность связана с озеленением города или частных пространств. Главную тему фестиваля могут предложить сами горожане, а автор лучшей концепции получит символическую премию в размере 10 тыс. рублей. Для участия в активности нужно написать сообщение на email Ld.greenpark@mail.ru.

Предварительного отбора проектов садов завершится в конце марта. По итогам проведения фестиваля жюри выберут три лучших сада и наградят их авторов призами от спонсоров. Организаторы также пригласили Энди Стеджена посетить фестиваль 2022 года, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Напомним, что III Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера-2021" занял первое место в региональном этапе X национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организаторов фестиваля Green Park, фестиваль победил в номинации "Лучше туристическое событие в области культуры и искусства с населением города более 100 тысяч человек".