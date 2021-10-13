Организаторы сада на площади 1905 года прошли в финал национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS

III Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера-2021", в рамках которого этим летом на площади 1905 года в Екатеринбурге был разбит целый сад, занял первое место в региональном этапе X национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организаторов фестиваля Green Park, фестиваль победил в номинации "Лучше туристическое событие в области культуры и искусства с населением города более 100 тысяч человек" и проходит в федеральный этап конкурса, который состоится 15-17 ноября в Ульяновске.

Региональный этап проходил с 7 по 9 октября в Перми и включал в себя 273 мероприятия из 19 регионов России. Второе место в вышеупомянутой номинации занял Фестиваль набережных "ВолгаФест" из Самары, а 3 место разделили "Ночь музеев – 2021" из Самары и VI Всемирная Фольклориада из Уфы. Екатеринбург тоже направил на конкурс несколько своих "участников": интерактивная выставка медиаискусства TSVET3000 и Венский фестиваль музыкальных фильмов, который вошел в дополнительный список проектов, приглашенных в общенациональный финал.

"Конкуренция была очень серьезная. В первый раз я увидела такое большое количество фестивалей в России и это были проекты только из УФО и Поволжья. На таких мероприятиях чувство гордости за Русь матушку охватывает – сколько таланта и с каким упорством и любовью люди воплощают в жизнь иногда очень странные концепции. А сколько отличных и суперинтересных проектов – можно путешествовать по России от фестиваля к фестивалю каждый месяц!" - рассказала директор фестиваля "Атмосфера" Юлия Сорокина.

Напомним, что сад в центре Екатеринбурга был разбит впервые и всего за две недели. Фестиваль продлился 16 дней, во время которых ощутить единение города с природой смогло 133 тыс. человек. Подробнее о том, с какими проблемами пришлось столкнуться организаторам, в нашем материале.