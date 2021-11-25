25 Ноября 2021
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Александр Моор во время оглашения послания депутатам Тюменской областной Думы (2021) | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Моор о летних природных пожарах: "Мы отразили этот удар"

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время оглашения послания депутатам областной думы прокомментировал масштабные природные пожары, которые произошли этим летом в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

"То, что произошло этим летом - непредсказуемый удар стихии, случающийся раз в десятилетие. Предусмотреть его было нельзя, но мы отразили этот удар и получили уникальный опыт", - отметил глава региона.

В области создается противопожарная служба. Это в дополнение к уже существующей системе безопасности региона. Новая служба позволит сгладить межведомственные барьеры и обеспечить оперативное тушение, в том числе, ландшафтных пожаров. В рамках подготовки к следующему пожароопасному периоду закупается совершенно новая техника, включая беспилотные летательные аппараты, которая позволит на порядок повысить способность выявлять очаги горения, тушить их на самой ранней стадии, в том числе в труднодоступной местности. Полное развертывание областной Противопожарной службы рассчитано на три года.

"Наша способность противостоять беде укрепится к этому лету", - подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее в регионе произошло более 400 природных пожаров. Ущерб оценивали в сумму свыше 160 млн руб.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действовал режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.



Теги: Александр Моор, послание, заседание думы, природные пожары, лесные пожары, противопожарная служба



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