"Отработано на полную катушку". В Рослесхозе высоко оценили действия тюменских властей в тушении пожаров

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов высоко оценил работу властей Тюменской области по борьбе с лесными пожарами, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

"Можно сколько угодно критиковать власть, лесников, пожарных. Но, на мой взгляд, руководство региона отработало на полную катушку. Было сделано все возможное. Не погиб ни один человек. Это хороший показатель", - заявил он.

Замруководителя Рослесхоза подчеркнул, что власти для борьбы с пожарами были своевременно и оперативно задействованы силы из других регионов и федерального резерва.

Он также назвал главные причины возникновения масштабных лесных пожаров в регионе: аномально сухая погода и нарушение жителями области правил пожарной безопасности.

Сейчас в Тюменской области идет создание региональной противопожарной службы. Она позволит обеспечить оперативное тушение, в том числе и ландшафтных пожаров.

Напомним, ранее в регионе произошло более 400 природных пожаров. Ущерб оценивали в сумму свыше 160 млн руб.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действовал режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.