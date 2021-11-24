Глава Лиги защиты врачей заявил, что производители вакцин сами вырастили "антипрививочников"

Производители вакцин сами вырастили "антипрививочников" оголтелой пропагандой вакцинации без публикации убедительных доказательств ее безопасности и эффективности. Об этом заявил ОСН глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин, который участвовал в третьей фазе испытаний "Спутника V".

Он считает, что рассказы об ужасах ковида и прогнозы смертей непривитых не доказывают эффективность вакцин. Надо было просто обнародовать результаты клинических испытаний, но этого и до сих пор не сделали.

"Клинические исследования проведены более полугода назад, их потом продлили, затем сказали, что они все-таки закончены, а окончательные результаты так и не публикуются", - подчеркнул Гальперин.

Также он отмечает, что в "антипрививочников" записывают всех, включая тех, кто придерживается принципов доказательной медицины или отстаивает закрепленную в законодательстве добровольность вакцинации без всяких последствий (кроме некоторых профессий).

Напомним, все используемые в России вакцины были зарегистрированы с нарушением санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", поскольку их регистрация была проведена до окончания результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, доказывающих эффективность, специфическую активность и безопасность (п. 4.1.7).

Вместо этого 3 апреля 2020 года Правительство РФ приняло Постановление №441, которым разрешило упрощенный порядок регистрации - без прохождения всех стадий клинических испытаний. При этом что 16 ноября 2020 года Правительство приняло второе постановление, внеся изменения в первое и продлив срок действия выданных таким образом регистрационных удостоверений на вакцины до 1 января 2022 года. Видимо, в ближайшее время можно ожидать нового продления.

Как показывает анализ Накануне.RU, эффективность вакцинации в России никак не обнаруживается: в самых привитых регионах ситуация ничуть не лучше, чем в самых непривитых. Это делает обнародование результатов испытаний почти бессмысленными, поскольку препарат уже ввели десяткам миллионов человек.