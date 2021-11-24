В Кремле поддержали главврачей, пригласивших антипрививочников в "красные зоны"

В Кремле очень положительно оценили инициативу главврачей ведущих российских больниц по приглашению в "красные зоны" так называемых антипрививочников. Напомним, медики обратились к ряду политиков и звезд с призывом остановить антипрививочную пропаганду.

"По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, а скорее, все-таки ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам. Есть круг людей, которые за взятки нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с COVID, спасают наши жизни", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Между тем, некоторые адресаты обращения врачей уже прокомментировали их призывы. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не является антипрививочником. "Я прекрасно понимаю озабоченность врачей и разделяю их требования, их желание как можно большему числу людей помочь. Я вижу, в каком сложном и драматическом положении находятся врачи и медсестры, и сочувствую им и максимально стараюсь им помочь. Сам трижды привился. Вакциной от "Вектора", потом "Спутник Лайт", - сказал Зюганов "Интерфаксу". Он добавил, что никогда не призывал отказываться от прививок, но предлагает вакцинироваться после консультаций с врачом. Также у него есть сведения о том, что "после перенесенной болезни собственный иммунитет в течение некоторого времени выше прививочного, и в этих случаях необходимо слушать советы врачей, "а тут гонят палкой".

Отвечая на приглашение посетить "красную зону" больниц, Зюганов заявил: "Мы из этой "красной зоны" не вылезаем, у нас в Думе 300 с лишним человек переболели. Мы сидим там в нарушение всех санитарных норм". "У меня переболели почти все: и в окружении, и домашний, и двоих человек потеряла фракция", - добавил он.

Более резко высказался телеведущий Оскар Кучера, которого врачи тоже пригласили в "красную зону". Он тоже, якобы, не выступает против прививок, а только против принуждения к вакцинации. "Объясняйте, доводите, берите ответственность. Странное письмо. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в "красные зоны" больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше. Я не понимаю смысла этого похода. Я ни разу не отрицал болезнь. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если вдруг я сдохну от вашей прививки", - цитирует Кучеру радио "Говорит Москва".