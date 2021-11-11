Академик РАН Зверев: Эффективность вакцин еще никто не доказал

Человечество никогда и ничем не победит коронавирус, в том числе вакцинацией. При этом ее отдаленных последствий никто не знает. Об этом "Вечерней Москве" рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Он отметил, что все используют вакцины, основанные на одном и том же: на поверхностном белке коронавируса. Поэтому клеточная память и не образуется, а приходится каждые полгода стимулировать образование антител. Но в этом есть большие риски.

"Про отдаленные последствия никто не знает. Поэтому пока три раза прививаться векторной аденовирусной вакциной, активно используемой в России, нельзя. Вы ведь одновременно прививаетесь и от коронавируса, и от аденовируса 26-го типа. Ко второй инфекции как раз образуется полноценный иммунитет. Это цельный вирус, в котором только один белок коронавируса. И когда вы второй раз делаете прививку, вы можете подстегнуть иммунитет. Но в третий раз иммунная система может на прививку отреагировать как на что-то чужое", - объяснил он.

Если уже делать ревакцинацию, то только другим препаратом.

Также академик отмечает, что "прививать людей надо не повально, а организованно". И очень важно, как себя ведут те, кто говорит и продвигает вакцинацию, а не обвинять во всем противников вакцинации.

Детей нужно оставить в покое и беречь, а не вакцинировать. Они намного реже и легче болеют, так как у них очень мало рецепторов. Есть хронически больные дети, которые умирают, "но таких детей, которые умирают, вообще нельзя вакцинировать ничем и ни от чего".

Академик уверен,что с коронавирусом нужно правильно бороться и тогда он станет, как обычный грипп. Бывали годы, когда в одной только Москве за день обращались за помощью от гриппа более сотни тысяч человек, и ничего. Он также не верит в то, что от коронавируса в мире умерли 5 млн человек.

"Тут как в анекдоте: "Два огнестрельных ранения, а причина смерти все равно COVID", - сказал он.

Важную мысль Зверев высказал насчет локдауна.

"При карантине изолируют больных, а при локдауне - здоровых. Во время локдауна закрывают здоровых, которые теряют здоровье, сидя дома", - подчеркнул он.

Эффективность же что западных, что российских вакцин "еще никто не доказал". Как не доказано и то, что привитые от коронавируса болеют легко, подчеркнул эксперт (такие же результаты насчет эффективности Накануне.RU получило при статистическом анализе).

Ранее он отмечал, что иммунитет переболевших гораздо сильнее, чем вакцинированных.